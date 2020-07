Eisenstädter Kirche gesperrt: Holzwurm wird mit Gas bekämpft

Das Betreten des Kalvarienberges und der Haydnkirche mit all ihren Nebenräumen ist nicht möglich. Die Heiligen Messen am 12., 19. und 26. Juli so wie alle Begräbnisfeiern finden aus diesem Grund in der Pfarrkirche Kleinhöflein statt. Bei den Arbeiten wird darauf geachtet, dass die bestehende Fledermauspopulation erhalten bleibt. Eine Absaugvorrichtung sorgt dafür, dass deren Dachbereich gasfrei bleibt.