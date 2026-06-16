Topstars bei Meeting in Eisenstadt

Eisenstadt wird am 1. Juli wieder zur Bühne für internationale Spitzenleichtathletik. Zum siebenten Mal findet in der Leichtathletikarena ein Weltklasse-Meeting statt. Das Teilnehmerfeld ist das stärkste, das es bisher in Eisenstadt gegeben hat. Am Start sind etwa die Olympiasieger Sarah Kolak, Wayde van Niekerk, Ljudmyla Oljanowska und Marcell Jacobs sowie Brendon Rodney.

Präsentiert wurden die Athleten von Sportlandesrat Heinrich Dorner, Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner, Meeting-Direktor Rolf Meixner sowie den Sponsoren Rudolf Suttner von der Raiffeisenlandesbank und Franz Rumpold (OSR). Dorner sprach von einer „sensationellen“ Besetzung und gratulierte Meixner sowie dem Burgenländischen Leichtathletikverband zur Veranstaltung. Es sei „wunderbar zu beobachten“, wie sich die Leichtathletik entwickle.

Auch Steiner hob die Bedeutung der Leichtathletikarena hervor. Die Vereine hätten die Anlage in den vergangenen Jahren mit Leben erfüllt. Das Meeting habe sich mit Rekorden, Spitzenleistungen und bekannten Athleten beim Publikum etabliert. Für Meixner ist die Unterstützung durch Land, Freistadt, Raiffeisenlandesbank und OSR eine wesentliche Voraussetzung für die Organisation. Das Meeting werde auf allen fünf Kontinenten und in rund 60 Staaten live übertragen.