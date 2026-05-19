Das sind Burgenlands Sportler des Jahres
Die „Nacht des Sports“ hat im Burgenland längst Tradition. Heuer stand die Veranstaltung in der VILA VITA Pannonia in Pamhagen ganz im Zeichen des burgenländischen Sportjahres 2025. Geehrt wurden erfolgreiche Persönlichkeiten, die von der Fachjury des „Sportpool Burgenland“-Vorstandes gewählt wurden. Die Auszeichnungen überreichte Sportlandesrat Heinrich Dorner in Anwesenheit von Landesrätin Daniela Winkler, Regierungskoordinator Robert Hergovich sowie knapp 400 Fest- und Ehrengästen.
Dorner bezeichnete die Veranstaltung als besonderen Abend für den burgenländischen Sport. Vor den Vorhang geholt würden Sportlerinnen und Sportler, Trainerinnen und Trainer sowie Vereine und Teams, die den Sport mit Leidenschaft, Einsatz und Talent prägen. Gleichzeitig verwies er auf Investitionen in moderne Sportstätten, Bewegungsangebote an Schulen, kostenlose Schwimmkurse für Kinder und Programme für den Nachwuchs.
- Zur „Sportlerin des Jahres“ wurde Charlize Mörz vom ASKÖ Kunstturnen Mattersburg gewählt. Die 20-Jährige gewann unter anderem den Weltcup in Szombathely am Pferdsprung, erreichte Platz sieben bei der Turn-WM in Jakarta und wurde Zweite beim World Challenge Cup in Bulgarien.
- Die Auszeichnung als „Sportler des Jahres“ ging an Leichtathlet Raphael Pallitsch. Er erreichte bei der Hallen-Weltmeisterschaft in China das Finale über 1500 Meter und lief in Ostrava österreichischen Rekord. Zudem gewann er vier Staatsmeistertitel.
- Als „Trainer des Jahres“ wurde Fußballtrainer Dietmar Kühbauer ausgezeichnet. Der Mattersburger führte den WAC 2025 zum ersten Cupsieger-Titel der Klubgeschichte.
- In der Kategorie „Team des Jahres“ setzte sich Basketballmeister Gunners Oberwart durch. Die Oberwarter verteidigten ihren Titel in der Superliga und gewannen sämtliche Playoff-Serien ohne Niederlage.
- Die Ehrung als „Aufsteiger des Jahres“ erhielt Schwimmer Christian Giefing. Er gewann bei der Junioren-EM in Samorin Gold über 200 Meter Freistil und holte bei den Staatsmeisterschaften die Titel über 100 und 200 Meter Freistil.
- Der „Special Olympics Burgenland Award“ ging an Michael Streicher. Er gewann bei den Special Olympics World Winter Games in Turin im Unified Floorball mit seinem Team die Goldmedaille. Außerdem absolvierte er gemeinsam mit seinem Unified-Partner erstmals den Halbmarathon beim Vienna City Marathon.
- Mit dem „Ehrenpreis des Landeshauptmannes“ wurde der ehemalige Rollstuhl-Leichtathlet Georg Tischler ausgezeichnet. Der Golser gewann 2004 in Athen Paralympics-Gold im Kugelstoßen und hält dort mit 10,32 Metern den Weltrekord.
- Das „Goldene Ehrenzeichen des Landes Burgenland“ erhielt Anna Fuhrmann vom Jiu-Jitsu Club „Vila Vita Pannonia“ Wallern. Die ehemalige „Sportlerin des Jahres 2023“ beendete im August 2025 verletzungsbedingt ihre aktive Laufbahn. Zu ihren größten Erfolgen zählen Welt- und Europameistertitel im Jahr 2023.
Die „Nacht des Sports“ feierte vor 25 Jahren im ORF-Landesstudio in Eisenstadt Premiere. Der Sportpool Burgenland, der heuer ebenfalls sein 25-jähriges Bestehen feiert, begleitet die Veranstaltung seit seiner Gründung als Partner zur Förderung des Spitzensports.
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