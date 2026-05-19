Das sind Burgenlands Sportler des Jahres

Die „Nacht des Sports“ hat im Burgenland längst Tradition. Heuer stand die Veranstaltung in der VILA VITA Pannonia in Pamhagen ganz im Zeichen des burgenländischen Sportjahres 2025. Geehrt wurden erfolgreiche Persönlichkeiten, die von der Fachjury des „Sportpool Burgenland“-Vorstandes gewählt wurden. Die Auszeichnungen überreichte Sportlandesrat Heinrich Dorner in Anwesenheit von Landesrätin Daniela Winkler, Regierungskoordinator Robert Hergovich sowie knapp 400 Fest- und Ehrengästen.

Dorner bezeichnete die Veranstaltung als besonderen Abend für den burgenländischen Sport. Vor den Vorhang geholt würden Sportlerinnen und Sportler, Trainerinnen und Trainer sowie Vereine und Teams, die den Sport mit Leidenschaft, Einsatz und Talent prägen. Gleichzeitig verwies er auf Investitionen in moderne Sportstätten, Bewegungsangebote an Schulen, kostenlose Schwimmkurse für Kinder und Programme für den Nachwuchs. Zur „ Sportlerin des Jahres “ wurde Charlize Mörz vom ASKÖ Kunstturnen Mattersburg gewählt. Die 20-Jährige gewann unter anderem den Weltcup in Szombathely am Pferdsprung, erreichte Platz sieben bei der Turn-WM in Jakarta und wurde Zweite beim World Challenge Cup in Bulgarien.

“ wurde Charlize Mörz vom ASKÖ Kunstturnen Mattersburg gewählt. Die 20-Jährige gewann unter anderem den Weltcup in Szombathely am Pferdsprung, erreichte Platz sieben bei der Turn-WM in Jakarta und wurde Zweite beim World Challenge Cup in Bulgarien. Die Auszeichnung als „ Sportler des Jahres “ ging an Leichtathlet Raphael Pallitsch. Er erreichte bei der Hallen-Weltmeisterschaft in China das Finale über 1500 Meter und lief in Ostrava österreichischen Rekord. Zudem gewann er vier Staatsmeistertitel.

“ ging an Leichtathlet Raphael Pallitsch. Er erreichte bei der Hallen-Weltmeisterschaft in China das Finale über 1500 Meter und lief in Ostrava österreichischen Rekord. Zudem gewann er vier Staatsmeistertitel. Als „ Trainer des Jahres “ wurde Fußballtrainer Dietmar Kühbauer ausgezeichnet. Der Mattersburger führte den WAC 2025 zum ersten Cupsieger-Titel der Klubgeschichte.

“ wurde Fußballtrainer Dietmar Kühbauer ausgezeichnet. Der Mattersburger führte den WAC 2025 zum ersten Cupsieger-Titel der Klubgeschichte. In der Kategorie „Team des Jahres“ setzte sich Basketballmeister Gunners Oberwart durch. Die Oberwarter verteidigten ihren Titel in der Superliga und gewannen sämtliche Playoff-Serien ohne Niederlage.