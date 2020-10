Eisenstadt lädt zum maskierten Adventzauber

Lange war in der Landeshauptstadt Eisenstadt getüftelt worden, in welcher Form der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone trotz Corona-Krise stattfinden kann. Zahlreiche andere Veranstalter haben ihre Adventmärkte für heuer schon abgesagt, weil die Durchführung in keiner Relation zum Aufwand steht (der KURIER hat berichtet).

Nicht so in Eisenstadt, wo am Freitag das Konzept für den ab 26. November stattfindenden Weihnachtsmarkt präsentiert wurde. Gleich vorweg: Den klassischen Christkindlmarkt wird es heuer nicht geben, aber die Besucher können Livemusik, weihnachtliche Stimmung und in einigen abgegrenzten Bereichen auch Glühwein genießen. Und es herrscht allgemeine Maskenpflicht im Marktgebiet. „Alles anders“, betont Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP), kündigt aber trotzdem ein umfangreiches Programm an.