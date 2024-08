Beliebte Eisenstädter Disco "James Dean" sperrt nach 39 Jahren zu

Immerhin: Die Disco wurde älter als ihr Namensgeber. Während der US-Schauspieler James Dean 1955 im Alter von 24 Jahren bei einem Autounfall ums Leben kam, wurde in der Eisenstädter Disco "James Dean" seit 39 Jahren fast an jedem Wochenende gefeiert. Doch jetzt ist die Party vorbei.

Im vergangenen Juli verabschiedete sich die Disco in der Mattersburger Straße mit einer großen Party in die Sommerpause, damals wurde eine Wiedereröffnung im September angekündigt. Daraus wird jetzt nichts, am Freitag verkündete Betreiber Patrick Koch via Social Media: "Party over". Das James Dean werde nach der Pause nicht mehr aufsperren.