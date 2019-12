Eintauchen in das neue Jahr im eiskalten Neufelder See

Ihr und Strametz ist es heuer gelungen, einen ganz besonderen Gast für das Neujahrsschwimmen am Neufelder See zu begeistern: Extremsportler Josef Köberl, auch der „Der Mann im Eis“ genannt, hat sein Kommen zugesagt. Im Sommer stellte Köberl in Wien den neuen Weltrekord im Ganzkörper-Eiskontakt auf. In einem mit Eiswürfeln gefüllten Behälter harrte er 2 Stunden, 8 Minuten und 47 Sekunden aus.

Auch Flandorfer war erfolgreich: Am 14. Dezember hat sie sich in Obertraun am Hallstättersee bei den Österreichischen Meisterschaften den 3. Platz im Eisschwimmen (50 Meter) geholt.

Wer es also mit der Coolness der Profis aufnehmen möchte, sollte sich zum Neujahrsschwimmen anmelden. Los geht es am 1. Jänner um 14 Uhr beim Strandbad Neufelder See ( Eisenstädter Straße 37), die Registrierung startet um 13.15 Uhr. Die Teilnehmer können ein bereitgestelltes Saunazelt nutzen. Zur Stärkung werden gegen eine freie Spende Kaffee, Tee und Gulaschsuppe serviert. Der Erlös kommt dem Behindertenverband (Ortsgruppe Neufeld) zugute.

Anmeldung unter cool@keep-on-goaling.at möglich. www.keep-on-cooling.com