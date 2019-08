Warum Herr Kroh es mag, wenn ihm das Eiswasser bis zum Hals steht

Es ist ein heißer Vormittag. 32 Grad zeigt das Außenthermometer in Neufeld an der Leitha. Die Sonne brennt heiß über der 3.500-Einwohner-Stadt im Nordburgenland. Wer kann, sucht sich ein schattiges Plätzchen. Nicht so Sonja Flandorfer.

„Ich hab gerade auf dem Tennisplatz in der prallen Sonne gespielt.“

Mit Hitze – und auch mit Kälte – kann die 44-Jährige gut umgehen. Und das von berufswegen. Die ausgebildete Diplompädagogin ist nämlich Glückscoach – sowie Atem- und Kältetrainerin (siehe auch Zusatzbericht).