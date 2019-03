Eine Königin für die Obstproduzenten des Landes

Sie vertritt nun das Burgenland als Botschafterin des Obstbaus, ist bei Veranstaltungen und Preisverleihungen dabei. „Ich will den Obstbau in die Öffentlichkeit tragen“, sagt Nikles. Denn vor allem die Jugend in ihrem Umfeld, sagt sie, achte nicht so sehr darauf, wo das Obst herkomme. „Die Konsumenten wissen oft nicht, welch ausgezeichnete regionale Produkte wir haben“, sagt Nikles, die nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte hat. Etwa bei Preisverhandlungen, wo sie ein Mitspracherecht besitzt.