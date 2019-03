Parndorf: Alkolenker flüchtete und wollte Opfer überfahren

Der 22-Jährige raste in Richtung Neusiedl am See davon. Eine halbe Stunde später kam es auf der B10 auf Höhe des Wasserwerks in Gattendorf zu einem schweren Verkehrsunfall des jungen Slowaken. Bei seiner Flucht verlor er die Herrschaft über seinen Pkw, kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen rund 50 Zentimeter dicken Baum. Dabei wurde die Beifahrerseite des Pkw komplett aufgerissen, der Lenker erlitt Kopfverletzungen.