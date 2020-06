Sättel um 12.000 € aus Reitstall gestohlen

Nur die besten Sättel waren gut genug für eine Diebesbande in Rudersdorf, Bezirk Jennersdorf. Die Täter haben in der Nacht auf Montag zwei Sattelkammern im Zucht- und Ausbildungsstall Winter aufgebrochen. „Um 21.45 Uhr waren wir noch im Stall, um 6.30 Uhr in der Früh war alles aufgebrochen“, sagt Heinz Winter, Besitzer des Zucht- und Ausbildungsstalls Winter.