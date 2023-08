Ein Toter nach Zimmerbrand im Bezirk Oberpullendorf

Ein Zimmerbrand im Obergeschoß eines Wohnhauses in Nikitsch (Bezirk Oberpullendorf) hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein Todesopfer gefordert. Nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland ist ein Mann ums Leben gekommen. Die Ursache des Feuers war vorerst nicht bekannt. Erhebungen seien im Gang, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Vormittag mit. Laut ORF Landesstudio starb der 59-jährige Hausbesitzer bei dem Brand.

Der LSZ zufolge rückten neben der FF Nikitsch auch Helfer aus Kleinwarasdorf, Kroatisch Geresdorf, Kroatisch Minihof und Oberpullendorf sowie Einsatzkräfte der FF Pinkafeld mit der Feuerwehr-Drohne aus. Auch ein Notarzt- und ein Rettungswagen des Roten Kreuzes waren am Ort des Geschehens.