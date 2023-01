Ein Sicherheitsprofi für den Zivilschutz im Burgenland

Herbert Wagner betritt wieder einmal Neuland: Der Sicherheitsexperte ist in der 61-jährigen Geschichte des burgenländischen Zivilschutzverbandes der erste Nicht-Politiker im Präsidentenamt. In den 1960er Jahren war sogar der nachmalige SPÖ-Kanzler Fred Sinowatz oberster Zivilschützer, zuletzt stand der rote Landtagsabgeordnete und Bürgermeister Erwin Preiner an der Spitze.

Am Montag wurde Wagner, der heuer 60 Jahre wird, von den Mitgliedsgemeinden einstimmig zum ehrenamtlichen Vereinspräsidenten gewählt. Derzeit gehören 135 der 171 Kommunen des Landes dem Zivilschutzverband an, der ab sofort „Bevölkerungsschutz Burgenland“ heißt. Wagner möchte sukzessive alle an Bord holen, sagte er am Mittwoch in Eisenstadt. Für den verantwortlichen Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) ist die Kür Wagners auch ein Zeichen der Professionalisierung, denn der gebürtige Siglesser bringe „Expertise und das nötige Engagement“ mit.

Tatsächlich ist Sicherheit für Wagner zeit seines Berufslebens das Um und Auf. Zwei Jahrzehnte lang war der frühere Kriminalbeamte mit seiner Firma „Wagner Sicherheit Gmbh – Security & Safety Management“ auf vielen Großveranstaltungen der personifizierte Sicherheitsgarant – vom Nova Rock übers Donauinselfest bis zur Fußball-Heim-EM 2008.