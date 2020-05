Ein Priester erobert die Herzen

Pfarrer Clarence Maria Angelo Rajaseelan, genannt Angelo, liebt die Menschen und das merkt man: Wo andernorts immer weniger Katholiken den Sonntagsgottesdienst besuchen, kann sich Pfarrer Angelo über leere Kirchenbänke nicht beklagen. In Scharen strömen die Gläubigen seiner Pfarren St. Michael und Tobaj in die Kirche, um sich den Gottessegen von ihm zu holen. Doch was ist das Geheimnis seines Erfolgs?

"Ich liebe die Menschen", sagt Angelo, der in Sri Lanka geboren wurde und 2001 nach Österreich kam. "Es ist mir wichtig, dass ich viel Kontakt zu den Leuten habe. Gleich am ersten Tag, wenn ich neu in einer Pfarre bin, verkrieche ich mich nicht im Haus, sondern gehe ich hinaus auf die Straße und rede mit den Leuten."

Seit 2011 betreut er die Pfarre St. Michael, mit 1. September übernahm er auch die Nachbarpfarre Tobaj. Sechs Kirchen hat er seither zu betreuen. Stressig möchte man meinen, doch für den Pfarrer kein Problem. "Zu Allerheilige wird es ein bisschen viel. Da werde ich zehn Stunden auf den Beinen sein. Aber das ist zu schaffen, das ist ja nur einmal im Jahr", meint er.

Neben den Messfeiern darf auch für Pfarrer Angelo das gemeinsame Feiern mit der Ortsbevölkerung nicht zu kurz kommen. "Erst kürzlich war ich bis 2.30 Uhr am Oktoberfest in St. Michael. Trotzdem musste ich um 8.30 Uhr die erste Messe lesen. Und ich habe gestaunt: Die Kirche war bummvoll, obwohl viele bis spät in die Nacht beim Fest waren. Das war wunderbar", strahlt Angelo.