Ein Lacher im Landtag und ein Wink an den Landesrechnungshof

Das sorgte erst für Lacher und dann fürs Aviso von FPÖ-Chef Alexander Petschnig, den Landesrechnungshof mit der Prüfung der „rechtsrichtigen Einbringung von Akten“ zu beauftragen. „Wir hatten schon zigmal die Zuständigkeitsdebatte. Da putzen sich die Regierungsmitglieder plump ab“, so Petschnig zum KURIER. Das müsse ein Ende haben, schließlich gehe es in den Akten um Ausgaben in Millionenhöhe.