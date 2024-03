Ein Jahr bedingt und 105.000 Euro Strafe für Vandalenakte

Mit einem Schuldspruch endete am Freitag der Prozess gegen einen früheren Mitarbeiter der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG). Dem 25-jährigen Installateur wurde schwere Sachbeschädigung vorgeworfen. Er soll im April des vergangenen Jahres innerhalb einer Woche in mehreren Kellern von OSG-Bauten in Eisenstadt Überschwemmungen verursacht haben.

In 16 Fällen wurden Wasserhähne abgesägt oder Ventile, Armaturen und Hebeanlagen abmontiert. Schaden für die OSG: rund 129.000 Euro.