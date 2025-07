Ein Grundstein und viele offene Fragen zum ersten orthodoxen Kloster

Mehr Beistand und Unterstützung sind kaum vorstellbar: Die Diözese Eisenstadt stellte für den Bau des ersten orthodoxen Klosters in Österreich ein Grundstück in Sankt Andrä am Zicksee zur Verfügung.

Beim Martinsfest 2014 überreichte Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics an Patriarch Bartholomaios I., Oberhaupt von 250 Millionen orthodoxen Christen, die Schenkungsurkunde. Der jüngst verstorbene Papst Franziskus spendete 100.000 Euro fürs Kloster.