Mäzen des orthodoxen Klosters St. Andrä Helmut Szalay gestorben

Die Mönchsgemeinschaft besteht bereits seit 2016 in St. Andrä am Zicksee. In der Bahngasse wurden zwei Häuser zu einem kleinen Kloster mit Kapelle, Gästehaus und Mönchszellen umgestaltet. In diesem "Provisorium" pflegen die Mönche bis heute ihr spirituelles und liturgisches Leben und haben sich bestens in die Dorfgemeinschaft integriert.