"Ein genüsslicher Anarchist"

Unger ist in zweiter Ehe mit der Schriftstellerin Helene Flöss verheiratet und lebt seit mehr als 30 Jahren in Großhöflein

1959 maturierte er im Gymnasium Mattersburg, anschließend Studium der Geschichte an der Uni Wien

Günter Unger wurde 1941 in Eisenstadt geboren. Seine Eltern stammten aus dem Südburgenland

Das jüngste Werk widmet sich der „wundersamen Welt“ der Malerin Annelie Wagner. Titel: „Wölfe Schafe Dämonen“. Unger wie Wagner stammen aus dem Südburgenland, heute wohnen sie in Großhöflein fast Haus an Haus. Welche Bedeutung hat Unger für Bildende Künstler im Land? „Eine sehr große. Er kennt so gut wie alle Künstler und kann deren Arbeiten kompetent beurteilen und einordnen“, meint Wagner.

Dass Unger dereinst Autor, Hörspielproduzent, Kulturpublizist, Filmemacher und – vielleicht über allem – Wegbereiter und Vermittler junger Künstlerinnen und Künstler werden sollte, war ihm nicht in die Wiege gelegt.