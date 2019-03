E-Tankstellennetz im Burgenland wird dichter

Hier setzt die Energie Burgenland (EB) an. Am Montag wurde in Oberwart eine neue Schnell-Ladestation beim Parkplatz des Dieselkinos offiziell eröffnet. Es ist die sechste Schnell-Ladestation der EB im Land und damit Bestandteil eines größeren Vorhabens, wie Klaus Grabenhofer, Geschäftsführer der Energie Burgenland Wärme und Service GmbH erklärt. „Seit knapp zwei Jahren ist die Tank-Karte in Betrieb: der dritte Anschluss bietet mit 80kW eine noch schnellere Ladeleistung und ist damit besonders für Neuwagen-Besitzer interessant“ erklärt Grabenhofer. Die EB hat sich zum Ziel gesetzt, in diesem Jahr noch auf 100 Ladestationen im Burgenland aufzustocken und bis 2020 sollen es 150 sein.

