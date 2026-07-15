Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Straßenverkehr

Mutter und Tochter verletzt: Diskussion über Helmpflicht für E-Roller

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit – und plötzlich endete die Fahrt für eine Mutter und ihre Tochter im Spital.
Michael Pekovics
15.07.2026, 10:31

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zwei Personen fahren mit E-Scooter und E-Moped auf der Straße.

In Stadtschlaining im Bezirk Oberwart sind am Dienstagnachmittag eine 36-jährige Mutter und ihre 15-jährige Tochter bei einem E-Scooter-Unfall verletzt worden. Die beiden Frauen dürften die Kontrolle über das Gefährt verloren haben, gerieten ins Schlingern und stürzten, berichtete die Polizei.

Die 36-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Oberwart geflogen. Die 15-Jährige brachte die Rettung in dasselbe Spital.

Der Unfall reiht sich in eine Entwicklung, die das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) zunehmend beschäftigt. Laut KFV sind Kopfverletzungen bei Sport- und Verkehrsunfällen ein wachsendes Problem. Im Verkehrsbereich stieg die Zahl der spitalsbehandelten Verletzten im Vorjahr um mehr als sechs Prozent auf 97.800. Ein hoher Anteil entfällt dabei auf Unfälle mit Fahrrädern, E-Bikes und E-Scootern.

Auch bei Sportunfällen wurden erstmals in mehr als fünf Prozent der Fälle Kopfverletzungen dokumentiert. Besonders bei E-Scootern und E-Bikes gebe es viele und teils schwere Unfälle, heißt es.

E-Scooter-Unfall: 15-Jähriger schwer verletzt
E-Scooter verliehen? Warum Besitzern jetzt teure Strafen drohen

Das KFV fordert daher eine Ausweitung der Helmpflicht auf alle Altersgruppen. Derzeit ist eine entsprechende Umsetzung politisch nicht geplant. Laut Entwurf der 36. StVO-Novelle soll ab 1. Mai 2026 eine Helmpflicht für unter 14-Jährige bei E-Bikes und für unter 16-Jährige bei E-Scootern gelten.

Für den Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit im KFV, Klaus Robatsch, ist diese Regelung nicht nachvollziehbar: „Schädel-Hirn-Verletzungen können in jedem Alter tödlich sein.“ Laut Unfallstatistiken waren die meisten Getöteten und Verletzten bereits im Erwachsenenalter.

Burgenland Oberwart
kurier.at, PEKO  | 

Kommentare