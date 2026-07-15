Mutter und Tochter verletzt: Diskussion über Helmpflicht für E-Roller

In Stadtschlaining im Bezirk Oberwart sind am Dienstagnachmittag eine 36-jährige Mutter und ihre 15-jährige Tochter bei einem E-Scooter-Unfall verletzt worden. Die beiden Frauen dürften die Kontrolle über das Gefährt verloren haben, gerieten ins Schlingern und stürzten, berichtete die Polizei. Die 36-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Oberwart geflogen. Die 15-Jährige brachte die Rettung in dasselbe Spital.

Unterschiede, Helmpflicht und aktuelle Diskussion Aktuelle gesetzliche Bestimmungen Seit 1. Mai 2026 gilt in Österreich eine Helmpflicht für Kinder und Jugendliche: bei Fahrrädern bis 12 Jahre, bei E-Bikes bis 14 Jahre und bei E-Scootern bis 16 Jahre.

Für Erwachsene besteht keine Verpflichtung.

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) fordert weiterhin eine Ausweitung der Helmpflicht auf alle Altersgruppen und verweist auf steigende Unfallzahlen sowie viele Verletzte im Erwachsenenalter.

Eine entsprechende gesetzliche Ausweitung ist derzeit politisch nicht beschlossen. Definition: E-Scooter vs. E-Roller Ein E-Scooter ist ein Elektro-Tretroller, der im Stehen gefahren wird. Fahrzeuge bis 25 km/h gelten in Österreich rechtlich als Fahrräder und dürfen Radwege benützen.

ist ein Elektro-Tretroller, der im Stehen gefahren wird. Fahrzeuge bis 25 km/h gelten in Österreich rechtlich als Fahrräder und dürfen Radwege benützen. Ein E-Roller bezeichnet hingegen meist einen elektrisch angetriebenen Motorroller mit Sitz (E-Moped). Für diese Fahrzeuge gelten – je nach Fahrzeugklasse – Vorschriften wie Führerschein-, Zulassungs-, Kennzeichen- und Helmpflicht.

bezeichnet hingegen meist einen elektrisch angetriebenen Motorroller mit Sitz (E-Moped). Für diese Fahrzeuge gelten – je nach Fahrzeugklasse – Vorschriften wie Führerschein-, Zulassungs-, Kennzeichen- und Helmpflicht. Der Begriff „E-Roller“ wird im Alltag allerdings häufig auch für E-Scooter verwendet.

Der Unfall reiht sich in eine Entwicklung, die das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) zunehmend beschäftigt. Laut KFV sind Kopfverletzungen bei Sport- und Verkehrsunfällen ein wachsendes Problem. Im Verkehrsbereich stieg die Zahl der spitalsbehandelten Verletzten im Vorjahr um mehr als sechs Prozent auf 97.800. Ein hoher Anteil entfällt dabei auf Unfälle mit Fahrrädern, E-Bikes und E-Scootern. Auch bei Sportunfällen wurden erstmals in mehr als fünf Prozent der Fälle Kopfverletzungen dokumentiert. Besonders bei E-Scootern und E-Bikes gebe es viele und teils schwere Unfälle, heißt es.