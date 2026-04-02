Bad Sauerbrunn

E-Scooter-Unfall: 15-Jähriger schwer verletzt

Eine gemeinsame E-Scooter-Fahrt endet im Spital: Zwei Burschen sind nach einem Sturz im Burgenland teils schwer verletzt.
02.04.2026, 10:55

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++ THEMENBILD ++ E-SCOOTER / E-FAHRZEUG / HELMPFLICHT / VERKEHR / VERKEHRSSICHERHEIT

Zusammenfassung

  • Zwei Jugendliche (14 und 15 Jahre) stürzten am Mittwochabend in Bad Sauerbrunn mit einem E-Scooter.
  • Der Lenker wurde mit der Rettung ins Spital nach Wiener Neustadt gebracht.
  • Der schwer verletzte Beifahrer wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Traumazentrum Wien-Meidling geflogen.

Zwei Jugendliche sind am Mittwochabend bei einem Sturz mit einem E-Scooter in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) teils schwer verletzt worden. 

Zu zweit auf einem Roller

Die Burschen im Alter von 14 und 15 Jahren waren gemeinsam auf einem Roller unterwegs, als sie aus bisher unbekannter Ursache stürzten, so die Polizei am Donnerstag.

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Der Lenker wurde mit der Rettung ins Spital nach Wiener Neustadt gebracht. Der schwer verletzte Beifahrer kam mit dem Notarzthubschrauber ins Traumazentrum Wien-Meidling.

Mattersburg Burgenland Wiener Neustadt Meidling Wien
Agenturen, haipa  | 

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