Zwei Jugendliche sind am Mittwochabend bei einem Sturz mit einem E-Scooter in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) teils schwer verletzt worden.

Zu zweit auf einem Roller

Die Burschen im Alter von 14 und 15 Jahren waren gemeinsam auf einem Roller unterwegs, als sie aus bisher unbekannter Ursache stürzten, so die Polizei am Donnerstag.