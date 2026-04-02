So lustig schickten Burgenlands Feuerwehren ihre Follower in den April
Eine Löschdrohne, fliegende Einsatzgeräte und ungewöhnliche Innovationen: Am 1. April nutzten mehrere Feuerwehren im Burgenland soziale Medien, um ihre Follower mit kreativen Beiträgen zu überraschen.
Dass solche April-Scherze heute besonders realistisch wirken, liegt auch daran, dass sie sich durch den Einsatz von KI deutlich einfacher und schneller erstellen lassen als noch vor einigen Jahren.
Löschdrohne aus dem „Eigenbau“
Die Feuerwehr Rudersdorf-Berg präsentierte eine angebliche Innovation: die Löschdrohne „Hydro-Falcon 1.0“. Ausgestattet mit „5-Liter-Hochleistungseimer“, „Super-Soaker-Technologie“ und „Micro-Blaulicht“ sollte sie Einsätze erleichtern. Auch eine Steuerung per Fernbedienung wurde hervorgehoben.
SUP-Boards mit Blaulicht
Die Feuerwehr Neusiedl am See kündigte die Erweiterung ihrer Wasserdienst-Flotte an. Neue Einsatz-SUP-Boards sollten künftig flexibel einsetzbar sein – inklusive abnehmbarem Blaulicht und kratzfestem Material für Tierrettungen. Auch Überlegungen zu einem Einzelbewerb mit den Boards wurden erwähnt.
Speedboot für die Leitha
Die Feuerwehr Wimpassing an der Leitha stellte ein „hochmodernes Speedboot“ als neuen Einsatzbegleiter vor. Damit wolle man künftig auch am Wasser „unschlagbar schnell“ sein. Der Beitrag schloss mit dem Hinweis: „April, April!“
„Autarkes System“ für Unwettereinsätze
Die Feuerwehr Marz berichtete von einer „bahnbrechenden neuen Methode“ für Unwettereinsätze. Das System arbeite autark, könne Schadholz zerteilen und sei auch für Wasserrettungen und Taucheinsätze geeignet.
Feuerwehr hebt „in die Luft“ ab
Die Feuerwehr St. Margarethen kündigte die Anschaffung eines Luftfahrzeugs an. Mehrere Mitglieder befänden sich bereits in der Flugschule in Schwechat, zudem werde eine Landebahn beim Feuerwehrhaus geprüft – inklusive Vermessungsarbeiten am Parkplatz.
Kommentare