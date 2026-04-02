So lustig schickten Burgenlands Feuerwehren ihre Follower in den April

Eine Löschdrohne, fliegende Einsatzgeräte und ungewöhnliche Innovationen: Am 1. April nutzten mehrere Feuerwehren im Burgenland soziale Medien, um ihre Follower mit kreativen Beiträgen zu überraschen.

Dass solche April-Scherze heute besonders realistisch wirken, liegt auch daran, dass sie sich durch den Einsatz von KI deutlich einfacher und schneller erstellen lassen als noch vor einigen Jahren.

Löschdrohne aus dem „Eigenbau“

Die Feuerwehr Rudersdorf-Berg präsentierte eine angebliche Innovation: die Löschdrohne „Hydro-Falcon 1.0“. Ausgestattet mit „5-Liter-Hochleistungseimer“, „Super-Soaker-Technologie“ und „Micro-Blaulicht“ sollte sie Einsätze erleichtern. Auch eine Steuerung per Fernbedienung wurde hervorgehoben.