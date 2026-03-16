Das ist die neueste Technik für Rettungskräfte

Blaulicht soweit das Auge reicht: Auf einer Fachmesse in Oberwart dreht sich alles um moderne Technik für Feuerwehr und Rettung. Hersteller präsentieren ihre neuesten Entwicklungen. Auf rund 13.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche zeigen Unternehmen aus 12 Ländern ihre Produkte für den Einsatz im Ernstfall. Zu den Highlights zählt etwa der „Amphicruiser“, ein ungewöhnliches Fahrzeug, das sowohl Auto als auch Boot ist. Neu ist auch ein vollautomatisches Löschfahrzeug für Waldbrände aus Finnland. Für einen eher ungewöhnlichen Hingucker sorgt ein kleines Feuerwehrfahrzeug aus Japan.