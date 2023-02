Drogendealer von "Kunden" ausgeraubt: Prozess in Eisenstadt

Dem 27-jährigen Erstangeklagten legt die Staatsanwaltschaft außerdem Waffenbesitz zur Last, dem 38-jährigen Zweitangeklagten Schlepperei. Er soll Schleppungen teilweise selbst durchgeführt, aber auch organisiert haben. Unter anderem soll er Flüchtlingen eine Wohnung zur Verfügung gestellt haben.

"Als Frau geht das leichter"

Die vier Beschuldigten erzählten vor Gericht eine andere Geschichte. Die 25-Jährige gab an, sie sei alleine in die Wohnung gegangen, um fünf Gramm Kokain „auf Kommission“ zu kaufen, sie also erst später zu bezahlen. „Als Frau geht das leichter“, meinte sie. Der Dealer und ein zweiter in der Wohnung anwesender Mann hätten sie dazu aufgefordert, ihr Handy abzudrehen.