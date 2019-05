Drei Südburgenländer wollen Schule in Nepal bauen

Hans Goger ist Abenteurer mit Leib und Seele, er war mit dem Kanu in Alaska unterwegs und stieg auf zahlreiche Berge. Des Öfteren war er auch schon am Dach der Welt in Nepal für seine Expeditionen etwa zum Nanga Parbat oder den Manaslu – „Der Berg der Geister“ in der Region Gorkha.

Sein aktuelles Unterfangen ist keine Abenteuer-Expedition, sondern eine Hilfsaktion. 2015 erschütterten zwei Erdbeben den Himalayastaat, verwüsteten ganze Landstriche und forderten Tausende Tote. „Diese wundervolle Region am Dach der Welt lag in Schutt und Asche“, sagt Hans Goger. In dem kleinen Dorf „ Dhawa“ will er gemeinsam mit dem Maskenschnitzer Niklas Koller und dem Techniker Maximilian Igler nun eine neue Schule errichten.