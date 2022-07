Drei Schlepper am Grenzübergang Nickelsdorf festgenommen

Am Grenzübergang Nickelsdorf sind am vergangenen Wochenende drei Schlepper festgenommen worden. Ein Lkw-Lenker wurde mit 31 Flüchtlingen im Laderaum erwischt. Ein 26-jähriger Ukrainer wollte fünf und ein 33-jähriger Rumäne drei Personen über die Grenze bringen, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag mit.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hob in diesem Zusammenhang die Bedeutung der österreichisch-ungarischen Kooperation gegen die Schlepperei hervor.