Drei Pferden Schweif abgeschnitten

Die Täter kamen in der Nacht auf Sonntag und dürften genau gewusst haben was sie tun, der Schnitt sei genau so gesetzt worden, dass die Tiere nicht verletzt wurden. "Wir haben Therapiepferde für Kinder und Jugendliche", sagt die Besitzerin, deshalb seien sie besonders zutraulich. Über Nacht waren sie auf einer kleineren Koppel mit einem Stall. "Wir sind froh, dass nicht mehr passiert ist", erklärt Haller.

Seit Mai wohnt die Familie in Wiesfleck und hat auf der drei Hektar großen Koppel zwei Noriker und einen Haflinger sowie zwei Esel und andere Tiere. "Den Eseln wurde nichts abgeschnitten", sagt Haller. Verdächtige gebe es derzeit noch keine. Dass die Eindringlinge die Pferdehaare zu Schmuck verarbeiten, glaubt Haller nicht. "Seriöse Anbieter arbeiten nur mit den Pferdeschweifhaaren, die die Besitzer ihnen zur Verfügung stellen", sagt Haller. Wenn könnte der Pferdeschweif für eine Krampus oder Perchtenmaske verwendet werden, vermutet die Wiesfleckerin.

Die Polizei ermittelt jedenfalls und bittet auch andere Pferdebesitzer auf Verdächtige zu achten. "In Wiesfleck gibt es an die hundert Pferde", sagt Haller, bis jetzt gäbe es aber keine weiteren Fälle.

Hinweise zu dem Vorfall an die Polizeiinspektion Pinkafeld unter 059 133 1251.