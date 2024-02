Doskozils Wunsch: Rückkehr von Nationalrat Drobits in Landtag

Von 2015-2019 war er schon im Landtag, damals per Vorzugsstimmen. Er räumt ein, dass es mit LH Hans Peter Doskozil eine „längere Diskussion“ gab. AK-Mann Drobits gilt als fleißiger und sachkundiger Arbeiter in sozialrechtlichen Materien und ist im Hohen Haus verankert. Entsprechend schwer fiel der Entschluss, den Nationalrat nach Ende dieser Legislaturperiode zu verlassen.

Aber er selbst habe letztlich so entschieden, betont Drobits: „Ich habe ein gutes Bauchgefühl und freue mich auf den Landtag“. Er werde wieder um Vorzugsstimmen kämpfen, versprochen habe ihm Doskozil nichts – etwa den 3. Landtagspräsidenten, den aktuell Kurt Maczek bekleidet. Der Pinkafelder Stadtchef tritt nicht mehr an. Im Bezirk Oberwart herrscht dennoch großes Gerangel. Neben Doskozil und Drobits treten Landesrat Leo Schneemann und die Mandatare Doris Prohaska und Christian Dax an.

Das Nationalratsmandat wandert nach Güssing, wohl zum Inzenhofer Bürgermeister und Doskozil-Mitarbeiter Jürgen Schabhüttl.