Doskozil sieht Burgenlands Pendler „massiv schlechtergestellt“

Aus burgenländischer Perspektive könnte das 1-2-3-Ticket im Sauseschritt vor dem Höchstgericht landen. Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bedeuten die Pläne von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) „eine Frotzelei“, weil damit eine „ganz massive Schlechterstellung burgenländischer Pendler“ einhergehe. Wenn das Klimaticket in der angekündigten Form umgesetzt werde, will „das Land für die burgenländischen Pendler den Rechtsweg beschreiten“, kündigte Doskozil am Mittwoch in Eisenstadt den Gang zum Verfassungsgerichtshof an.

„Eine andere Sprache versteht diese Bundesregierung offensichtlich nicht“, polterte der Pannonier.

Was den roten Landeshauptmann so empört: „Wenn ein Mattersburger nach Wien fährt, zahlt er nach diesem Modell 1.090 Euro. Wenn ein Wiener Neustädter nach Wien fährt, zahlt er 700 Euro“, spielte Doskozil auf die drei Ticket-Stufen an.