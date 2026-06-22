Doskozil leitet erste Sitzung nach Kehlkopfentfernung

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Montag erstmals nach seiner Kehlkopf-Entfernung wieder persönlich eine Sitzung der Landesregierung geleitet.

Doskozil war nach dem Eingriff im April in der vergangenen Woche in sein Büro im Landhaus zurückgekehrt. Die Teilnahme an Regierungssitzungen sei „eine weitere wichtige Etappe auf dem Weg zurück zur gewohnten Arbeitsroutine“, erklärte der Landeshauptmann.