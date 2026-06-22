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Burgenland

Doskozil leitet erste Sitzung nach Kehlkopfentfernung

Zurück im politischen Alltag: Nach schwerem Eingriff steht Doskozil wieder an der Spitze der Regierung.
22.06.2026, 16:01

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Vier Personen sitzen in einem hellen Besprechungsraum auf schwarzen Sesseln.

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Montag erstmals nach seiner Kehlkopf-Entfernung wieder persönlich eine Sitzung der Landesregierung geleitet. 

Doskozil war nach dem Eingriff im April in der vergangenen Woche in sein Büro im Landhaus zurückgekehrt. Die Teilnahme an Regierungssitzungen sei „eine weitere wichtige Etappe auf dem Weg zurück zur gewohnten Arbeitsroutine“, erklärte der Landeshauptmann.

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Zugleich habe er mit dem logopädischen Training zum Aufbau seiner Stimme begonnen. „Ich mache bei diesem Prozess von Tag zu Tag Fortschritte, aber natürlich bedarf es auch einer gewissen Geduld, bis die Stimme voll und nachhaltig belastbar ist“, so Doskozil.

Bei der Sitzung am Montag wurden knapp 50 Tagesordnungspunkte behandelt. Ein Beschluss betraf eine gemeinsame Arbeitsklausur von Rot-Grün im Herbst. Dabei sollen unter anderem die Fortsetzung der „Gesundheitsoffensive“, der Ausbau der Pflegestützpunkte sowie der Umsetzungsstand des burgenländischen Finanz-Stabilitätspaketes erörtert werden.

Eisenstadt Burgenland Hans Peter Doskozil
Agenturen, PEKO  | 

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