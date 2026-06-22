Rot-schwarze Achse gegen Schließung der Bezirksgerichte

Wer die burgenländische Landespolitik verfolgt, der weiß, dass sich dort SPÖ und ÖVP seit der Landtagswahl im Vorjahr nichts mehr zu sagen haben. Man meidet sich sogar. Auf der einen Seite lässt die Volkspartei keine Gelegenheit aus, um SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil direkt zu attackieren. ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl inszeniert dazu auf Instagram fast schon einen politischen Feldzug. Auf der anderen Seite lässt die SPÖ der ÖVP deutlich spüren, dass sie wieder fünf Jahre in der Opposition verharren muss. Umgesetzt wird diese Strategie im Land von SPÖ-Klubobmann Roland Fürst.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/GEORG HOCHMUTH ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl.

Umso erstaunlicher ist, dass in der Landtagssitzung am Donnerstag ein gemeinsamer Dringlichkeitsantrag von Roland Fürst und Bernd Strobl eingebracht wird. Adressiert ist dieser an SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer. Deren Sparplan, dem zwei Bezirksgerichte im Burgenland zum Opfer fallen sollen, hat in Eisenstadt somit die politischen Intimfeinde SPÖ und ÖVP zu dieser überraschenden rot-schwarzen Achse zusammengeführt. Roland Fürst hat diese Vorgangsweise gegenüber dem KURIER bestätigt. „Wir lassen uns das mit Sicherheit nicht gefallen und wir werden uns mit alle gebotenen Mitteln gegen die Schließung von Bezirksgerichten wehren“, kündigt er an. Und: „Wir haben es wirklich satt, ständig aus den Medien zu erfahren, was der Bund im Burgenland alles vor hat. Ich habe das auch am vergangenen Freitag im SPÖ-Bundespräsidium deponiert.“