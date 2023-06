Doppelte Leistung: Van der Bellen eröffnet Windpark

Wenn mit dem Bundespräsidenten Österreichs höchster Repräsentant zu einer Eröffnung kommt, dann muss es sich schon um etwas Besonderes handeln. Angesichts des Ereignisses dürfte die grüne Vergangenheit von Alexander Van der Bellen zumindest nicht hinderlich gewesen sein.

Also kam der Bundespräsident am Wochenende nach Parndorf, um gemeinsam mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und rund 900 weiteren Personen die Eröffnung des neuen Windparks in Parndorf zu feiern.

Alte Anlagen ersetzt

Die Vorbereitungen für das nun abgeschlossene Projekt haben bereits vor etwa zehn Jahren begonnen. Im Zuge der Arbeiten wurden bestehende Anlagen von zwei Windparks durch sieben neue, viel leistungsstärkere Windräder ersetzt. Dadurch wird der Stromertrag deutlich gesteigert, konkret um fast das Doppelte: Jedes neue Windrad erzeugt im Vergleich zu den älteren Modellen das Vierfache an Energie.

Die Gesamtproduktion der Oekostrom AG in Parndorf wird durch die sieben Anlagen von 40 auf etwa 70 Gigawattstunden (GWh) erhöht. Damit können rund 20.000 Haushalte versorgt werden, also der gesamte Bezirk Neusiedl am See. Für den Bau wurden 3.000 Quadratmeter Wald südlich des Böhmteichs in der Zusammenarbeit mit der Gemeinde aufgeforstet, mehrere Dutzend Bäume wurden auch in Neusiedl gepflanzt.

➤ Lesen Sie hier: Neuer Hotspot für Windkraft im Burgenland geplant