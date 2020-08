Doppelhäuser im Park der Hirmer Direktorenvilla

Dass es in Siegendorf eine Zuckerfabrik gab, ist auch mehr als 30 Jahre nach deren Schließung noch vielen Burgenländern geläufig. Von der Zuckerfabrik im nahen Hirm, die Anfang der 1940er Jahre geschlossen wurde, wissen nur noch wenige.

Und außerhalb der 1.000-Einwohner-Gemeinde mit ihren 400 Arbeitsplätzen ahnt kaum jemand, welches architekturgeschichtliche Juwel das Ende der Fabrik überdauert hat: Die frühere Direktorenvilla der Zuckerfabrik in einem mehr als 11.000 Quadratmeter großen Park in der Hirmer Villagasse. Der zweigeschossige Bau im Heimatstil wurde in den Jahren 1909/1910 nach Plänen des Architekten W. Post erbaut, weiß die Historikern Susanne Steiger-Moser, die ein Werk über die österreichische Zuckerindustrie verfasst hat. Die Villa war ursprünglich Bleibe des Direktors der Zuckerfabrik, Richard Rothermann (siehe Zusatztext).