Dodgeball wird nicht nur in Amerika gespielt

Am Samstag findet erstmals der Dodgeball Cup auf Sand statt. Ein geeigneterer Ort als Podersdorf am See findet sich kaum für diese Form von Völkerball, die in den USA äußerst beliebt ist. Ob sich die Teams anmelden, um ihre selbst zusammengestellten, bunten Outfits zu präsentieren oder doch wegen des Sports an sich, stellt sich spätestens nach den ersten Minuten Spielzeit heraus.

Gespielt wird in Mixed Teams, die aus sechs bis neun Spielern bestehen. Stattfinden wird das Event rund um die für Dodgeball adaptierten Volleyballplätze am Podersdorfer Nordstrand. Teilnehmen kann jeder ab 16 Jahren. Anmeldungen werden noch bis heute angenommen, sagt Nicola Studeny, die seit einem Jahr Dodgeball-Turniere organisiert. Ab 13 Uhr geht’s am Nordstrand los, mit Musik und viel Unterhaltung.

Dodgeball ist vergleichbar mit Völkerball. „ Dodge“ bedeutet ausweichen. Zwei Mannschaften spielen in „Sets“ gegeneinander. Ziel des Spiels ist es, in einem Match so viele Sets wie möglich zu gewinnen. Spieler, die vom Ball getroffen werden, können auch wieder ins Spielfeld geholt werden. Ein Set dauert maximal sechs Minuten. Sind nach Ablauf der Zeit gleich viele Spieler in den jeweiligen Feldern, tritt die Golden Goal-Regel in Kraft, bei der die Spieler genau dieser Formation weiterspielen. Ein Wechsel ist nicht mehr erlaubt; das Spiel ist zu Ende, sobald einer der noch vorhandenen Spieler „eliminiert“ ist.

Prämierung Da die Bekleidung der Spieler nicht vorgegeben ist, liegt es an den Teams, sich ein Outfit zu überlegen. Ein auffälliges Kostüm wird sogar ausdrücklich verlangt und die originellsten werden beim Blue Tomato Style Award gekürt. Verschiedene Preise wie zum Beispiel Frequency Tickets und Bungee Jumping warten beim Fairness Award. Für die Besucher gibt’s natürlich auch etwas: Kitesurf-Schnupperkurse bei den Kiteriders, Gutscheine für Wakeboarden und vieles mehr.

