Das "James Dean" ist völlig verschmort

Im Eisenstädter Kult-Lokal „ James Dean“ ist Montagmorgen für gewöhnlich das Reinigungspersonal im Einsatz. Diese Woche wurde die Feuerwehr zur Diskothek in der Mattersburgerstraße beordert. Im Inneren war in der Nacht zum Montag aus noch ungeklärter Ursache ein Schwelbrand ausgebrochen und zog das gesamte Inventar schwer in Mitleidenschaft. Personen kamen nicht zu Schaden. Wie hoch der Schaden ist, konnte noch nicht festgestellt werden. Er dürfte aber durch eine Versicherung gedeckt sein.

„Bei unserem Eintreffen gegen 8 Uhr war alles stark verraucht und schwarz“, beschreibt Einsatzleiter Reinhold Hübner das Bild, das sich den 30 Feuerwehrmännern aus Eisenstadt und Kleinhöflein bot. Ein Brand sei „nicht offensichtlich“ gewesen. „Der Schwelbrand dürfte wegen Sauerstoffmangels von selbst erstickt sein“, vermutet der Feuerwehrmann, im Inneren sei aber alles völlig verschmort. Zur Kontrolle nahmen Atemschutztrupps die Räume in Augenschein, auch eine Wärmebildkamera und ein Hochdruckrohr zur Entlüftung kamen zum Einsatz.

„Für weitere Ermittlungen wurde das Lokal polizeilich abgesichert“, erklärt Michael Takács von der Landespolizeidirektion Burgenland. Ausgelöst wurde der Brand durch einen elektrischen Defekt bei einer Kaffeemaschine. Die Kriminaltechniker fanden laut Polizei keinerlei Spuren eines Brandbeschleunigers. Man könne auch ausschließen, dass an der Kaffeemaschine manipuliert wurde, hieß es. Um die Ursache für den Schwelbrand herauszufinden, wurde auch ein Brandmittelspürhund eingesetzt.