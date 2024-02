Dienstfreistellung eines Lehrers der Joseph Haydn Privathochschule

Ein der JHP "zugewiesener und seit geraumer Zeit im Lehrbereich tätiger Landesbediensteter" sei in Abstimmung mit dem Amt der Landesregierung Ende der Vorwoche bis auf Weiteres vom Dienst freigestellt worden, teilte die Landesholding Burgenland am Donnerstag schriftlich mit.

Die FPÖ erzürnt, dass die Hochschulleitung in einer internen Mail den Studierenden in dieser Causa den Austausch unter Androhung studienrechtlicher Konsequenzen ausdrücklich untersagt hat. Diese Maßregelung sei nicht nur der Diskussionskultur an einer Hochschule unwürdig, sondern schieße auch weit übers Ziel hinaus, so die Blauen.

Man wollte "nur die Rechte der Betroffenen, vor allem unter dem Aspekt des Opferschutzes, wahren", rechtfertigt sich die Hochschulleitung.