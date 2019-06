Die Wirtschaft wird weiblicher

„Das Aufbrechen veralteter Rollenbilder halte ich für sehr wichtig. Fördermaßnahmen, um Mädchen für technische Berufe zu interessieren, müssen möglichst früh, also bereits im Kindergarten ansetzen“, betont auch Martha Schultz, Vizepräsidentin der WKO und Bundesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft, bei ihrem Burgenland-Besuch. Das Bildungsthema sei wichtig, dafür gehen die Unternehmerinnen auch in Schulen und halten Vorträge.

Insgesamt werden im Burgenland jedes Jahr durchschnittlich 1.700 Unternehmen gegründet. Auch mit diesem Wert liegt man österreichweit im Spitzenfeld. Dafür wagen die Burgenländer erst spät den Schritt in die Selbstständigkeit. Neun Prozent der burgenländischen Betriebe im Vorjahr waren Neugründungen. Im Landesvergleich eindeutig an der Spitze liegt der Bezirk Güssing mit 11,8 Prozent Gründer-Anteil vor Oberpullendorf (9,8 Prozent). Am Ende des Rankings: der Bezirk Jennersdorf mit 7,3 Prozent. Das Durchschnittsalter liegt österreichweit bei rund 40 Jahren, im Burgenland bei fast 44 Jahren.