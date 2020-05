Die rasenden Radler von Eisenstadt

Neben einer großen Schar von Hobbysportlern verfügt der einzige derartige Bikerverein im Burgenland auch über einen Rennkader. Raffael Maltrovsky (derzeit mit einem Wadenbeinbruch außer Gefecht), Georg Aumüllner, Andreas Winkler und Julian Neubauer gehen bei nationalen und internationalen Bewerben an den Start. "Wir wollen die Bergler aus Westösterreich ein bisschen ärgern", ist Hamedl stolz auf die Erfolge des Quartetts.

Neubauer hat im Vorjahr den Downhill-Vizestaatsmeistertitel nach Eisenstadt geholt. Heuer lief es nicht ganz so gut, allerdings war der Kleinhöfleiner verletzt ins Rennen gegangen.

Für die Zukunft hat der 17-jährige HTL-Schüler ehrgeizige Ziele: "Wenn sich die Gelegenheit ergibt, würde ich den Sport gerne professionell betreiben und davon leben können".

Er weiß aber auch, dass er noch nicht so weit ist. Der "Ironracer" trainiert aber "so oft, wie‘s geht, jedenfalls immer am Wochenende". Und das fast das ganze Jahr hindurch, denn der Bikepark ist nur bei Schnee gesperrt – deshalb kommen im Winter auch Fahrer aus schneereichen Bundesländern zum Training. Mut, Ausdauer und Kraft seien die wichtigsten Voraussetzungen für den anstrengenden Sport, meint Neubauer, der bisher von gröberen Verletzungen verschont geblieben ist – eine Prellung der Hand machte ihm kurzzeitig aber auch ganz schön zu schaffen.

Überhaupt, klopft Vereinsboss Hamedl auf Holz, seien angesichts der Rasanz der Downhill-Fahrten "verhältnismäßig wenig Verletzungen" zu beklagen. Helm und Handschuhe sind vorgeschrieben, Rückenprotektoren und Schienbeinschützer empfohlen. Aber billig sei der Sport nicht, räumt der Obmann ein. Ein Einsteiger-Bike kostet zwischen 1000 und 1500 Euro, dazu kämen 300 bis 400 Euro für Ausrüstung. Und wenn‘s professioneller zur Sache geht? "Dann kann ein Rad schon einmal bis zu 10.000 Euro kosten". www. ironracing.at