Die "Kaufrausch-Sehenswürdigkeit“

„Wir arbeiten mit eigenen Marketing- und Verkaufsrepräsentanten der Reisebranche zusammen, so sprechen wir Reisende gezielt an“, erklärt er. Das Ziel sei, die McArthurGlen Outlets als „unbedingt zu besuchende, sogenannte , Must-See‘-Destinationen zu positionieren“. Offensichtlich mit Erfolg. Denn nicht nur, dass die asiatischen Gäste in Scharen nach Parndorf zum Einkaufen kommen, sind sie darüber hinaus bereit, ein Vielfaches von lokalen Kunden auszugeben. Um den ausländischen Gästeansturm zu bewältigen, wird einerseits das Personal in den Shops besonders geschult, und andererseits ein „Welcome Desk’ installiert, wo internationale Gäste persönlich empfangen werden und bei Fragen jederzeit Hilfe bekommen. Unter anderem auch über die Kampagne „Perfect Day out“, wo auf Ausflugsmöglichkeiten in der Umgebung aufmerksam gemacht wird. Schwann sieht dadurch auch positive Effekte für den burgenländischen Tourismus.