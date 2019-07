Parndorf: Mehr Kleidungsgeschäfte als auf Mariahilfer Straße

Mehr als sechs Millionen Menschen kommen jährlich nach Parndorf zum Einkaufen. Tendenz steigend. Denn das Gewerbegebiet der kleinen Gemeinde im Bezirk Neusiedl am See wächst weiter. Mehrere Großprojekte befinden sich in der Planungs- und Umsetzungsphase. Ein weiteres wird vorerst nicht dazukommen, denn die dafür beantragte Umwidmung von rund 40.000 Quadratmetern wurde vom Gemeinderat abgelehnt.