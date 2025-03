Die Joseph Haydn Privathochschule (JHP) in Eisenstadt widmet der burgenländischen Musikgeschichte einen Forschungsschwerpunkt. Dafür sammelt und bearbeitet sie Nach- und Vorlässe heimischer Musiker und Komponisten. Ziel ist es, diese nicht nur zu erforschen und zu archivieren , sondern auch zugänglich zu machen und mit Aufführungen lebendig zu halten, erläuterte Rektor Gerhard Krammer am Montag bei einer Pressekonferenz.

Seit kurzem liegt bereits ein Teilnachlass des Komponisten der burgenländischen Landeshymne , Peter Zauner , an der Hochschule. Dieser biete viele neue Forschungsmöglichkeiten, meinte Musikwissenschaftlerin Beatrix Darmstädter. Es könne etwa ein Werkverzeichnis erstellt und die Biografie Zauners aktualisiert und ergänzt werden. Gleichzeitig will Darmstädter "Beiträge zur Blasmusik und Volksmusik sowie deren Verbreitung und Belebung" leisten.

Neben historischen Werken will sich die JHP aber auch mit dem Schaffen lebender Künstler in Form von Vorlässen auseinandersetzen. Komponist Christian Kolonovits hat etwa seine Opernkompositionen zur Verfügung gestellt, die nun ebenfalls an der Hochschule erforscht werden. Als Unterstützer beim Beschaffen der Vor- und Nachlässe fungiert der Verein KIBu (Komponisten und Interpreten im Burgenland). In einem nächsten Schritt will Obmann Thomas Monetti etwa Werke von Karl Messner, Otto Strobl, Stefan Kocsis oder Herwig Reiter an die Hochschule bringen.