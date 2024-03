Die Fischerei wird im Burgenland jünger und weiblicher

52.000 User der Plattform TikTok haben die Videos eines Pinkafelder Geschäfts für Angelbedarf abonniert. Einige der rund einminütigen Clips zählen mehr als eine Million Aufrufe ; besonders beliebt ist eine Videoreihe mit dem Titel „Kundengespräche, die wirklich so passiert sind“.

Der Internetauftritt von Andreas Pratels Shop „Carpelite“ kann als Indikator für den Imagewandel des Angelns gewertet werden – vom „Altherrenhobby“ entwickelt sich die Jagd auf Karpfen, Zander, Hecht & Co. immer mehr zu einem trendigen Hobby, das auch junge Menschen begeistert.

Der Trend lässt sich auch an Zahlen festmachen: Laut dem für Fischerei zuständigen Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) werden im Burgenland jährlich rund 7.600 Fischereikarten ausgestellt, wobei vor allem das Interesse an Jahreskarten zuletzt gestiegen ist. Zudem würden immer mehr Anglerinnen in den heimischen Gewässern ihre Köder auswerfen: Laut Schneemann hat sich der Frauenanteil seit 2020 von drei auf mittlerweile sechs Prozent verdoppelt.