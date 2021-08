Deutschkreutzer Bürgermeister Kölly will am 6. September zurücktreten

Am Montag, 6. September, ist landesweit Schulbeginn, im mittelburgenländischen Deutschkreutz endet hingegen eine politische Ära. Der 67-jährige Bürgermeister Manfred Kölly (LBL) will sein Amt nach 19 Jahren an der Spitze der Blaufränkischgemeinde an Petra Aminger übergeben, bestätigte Kölly am Montag im KURIER-Gespräch. Im Gemeinderat will er aber bleiben. Die LBL-Gemeindevorständin Aminger ist Anfang 40 und arbeitet im Tourismusverband.

Kölly nutzt damit die erste Möglichkeit für die Wahl eines Nachfolgers im Gemeinderat. Das ist in den letzten 12 Monaten vor einer Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl möglich, die nächsten landesweiten Kommunalwahlen finden im Herbst 2022 statt. Stichtag für die 12-Monats-Frist ist der 4. September 2021, ein Samstag. Tritt ein Bürgermeister vor diesem Datum zurück, muss es eine Direktwahl durch die Ortsbevölkerung geben.