Kölly will es noch einmal wissen und tritt zur Bürgermeisterwahl an

Von Gernot Heigl und Michael Pekovics In Deutschkreutz sorgt eine Kandidatur kurz vor der Bürgermeisterwahl für Bewegung: Manfred Kölly tritt nun doch wieder an. Nachdem er eine Bewerbung zuvor ausgeschlossen hatte, reichte er am letzten Tag seine Unterlagen ein. Kölly begründet seinen Schritt mit Kritik an der aktuellen Entwicklung der Gemeinde. Unter dem früheren ÖVP-Bürgermeister Andreas Kacsits habe es Stillstand gegeben. Auch die derzeitige Amtsführung durch SPÖ-Vizebürgermeister Jürgen Hofer, der bis zur Wahl am 13. September interimistisch im Amt ist, bewertet er negativ. Hofer arbeite nicht für die Bevölkerung, setze Gemeinderatsbeschlüsse nicht um und verbreite falsche Informationen, so Kölly.

In der LBL sei die Entscheidung zur Kandidatur nach Beratungen gefallen. Kölly sieht nach eigenen Angaben ungenutztes Potenzial in der Gemeinde und will diese „voranbringen und nicht nur verwalten“. Das Bürgermeisteramt bezeichnet er als Vollzeitaufgabe, für die er als Pensionist ausreichend Zeit habe. Der frühere Ortschef bringt auch seine eigene Erfahrung ein. Nach eigenen Angaben hat er den aktuellen Budgetvoranschlag mit einem Volumen von 6,5 Millionen Euro erstellt, der im Gemeinderat einstimmig beschlossen worden sei.