Nach Rücktritt von Bürgermeister: Deutschkreutz wählt im September

Nach dem Rücktritt von Bürgermeister Andreas Kacsits (ÖVP) wird in Deutschkreutz ein neuer Ortschef gewählt. Die Burgenländische Landesregierung hat die Wahlausschreibung beschlossen. Der Wahltag wurde auf den 13. September 2026 festgelegt.

Der „vorgezogene Wahltag“ findet am Freitag, 4. September 2026 statt. Falls beim ersten Wahlgang kein Kandidat die absolute Mehrheit erreicht, wurde der 11. Oktober 2026 als Termin für eine engere Wahl festgelegt.