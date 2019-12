Der Wein, der auf den Wellen tanzt

„Die Erkenntnis, dass bewegter Wein besonders geschmackliche Eigenschaften entwickelt, ist nicht neu, wurde aber beinahe vergessen“, weiß Sloboda. Er stieß auf Berichte über die legendären „Retour des Indes“-Weine des Franzosen Louis Gaspard Estournel, die um 1800 nach Indien und teilweise wieder zurück verschifft wurden und reißenden Absatz fanden. Der Ansatz des Podersdorfers war dabei aber noch ein anderer. „Man spricht in der Weinwelt oft von Terroir. Der Einfluss des Bodens auf den Wein endet aber normalerweise mit dem Abschneiden der Traube. Also kam mir die Idee, dass der Neusiedler See so etwas wie eine Vervielfältigung des Terroirs ist.“