Virtuelle Kurse

Nicht nur der Rettungsdienst hat sich im Corona-Jahr verändert, auch die anderen Rotkreuz-Leistungen mussten an die Situation angepasst werden. So wurden Erste Hilfe Kurse zum Teil virtuell gegeben und auch der Besuchs- und Hospizdienst fand telefonisch oder via Videokonferenz statt. Außerdem wurden bei den Ausgabestellen der „Team Österreich“-Tafeln verpackte Lebensmittelpakete ausgegeben, um das Infektionsrisiko zu verringern.