Dem Seeadler und seiner Brut geht es gut

Laut dem Report von WWF und Birdlife wurden mehr als 200 Wildvögel und 16 streng geschützte Säugetiere, darunter Wolf, Luchs, Biber und Fischotter, von 2016 bis 2022 illegal verfolgt. Verurteilungen sind in diesem Zusammenhang nur 16 bekannt (der KURIER berichtete).

Um die Lebensrealität der Jungadler besser kennenzulernen, bringt der WWF alljährlich Peilsender an den Tieren an. In Zusammenarbeit mit dem Nationalpark Donau-Auen und Pannatura wurden heuer vier Tiere mit leichten Telemetrie-Rucksäcken ausgestattet. „So erhalten wir wertvolle Daten über Streifgebiete, Paarungsverhalten, Rast- und Überwinterungsplätze“, sagte Pichler.