Datenschutzbehörde: Handvenenscan an Badekassa ist illegal

Grundsätzlich kommen Handvenenscanner vor allem im Hochsicherheitsbereich zum Einsatz, aber auch verstärkt in großen Unternehmen. In Österreich zum Beispiel am Flughafen Wien, wo man mit dem 2015 im Bereich der Grenzkontrollen eingeführten System durchwegs zufrieden ist.

Handvenenscanner am Flughafen Wien: „Hat sich bewährt“

„Jeder Mitarbeiter, der in diesen speziellen Hochsicherheitsbereichen tätig ist, wurde registriert, kann dadurch leicht identifiziert werden und so einfach Zutritt erhalten. Technisch läuft alles einwandfrei, der Handvenenscan hat sich bewährt“, sagt Unternehmenssprecher Peter Kleemann, der auch darauf hinweist, dass „die Maßnahme mehrfach abgeklärt wurde – sowohl rechtlich als auch mit dem Betriebsrat.“

Für Matthias Schmidl, den stellvertretenden Leiter der Datenschutzbehörde, ist der Einsatz von Handvenenscannern überall dort gerechtfertigt, wo es „um die eindeutige Identifizierung einer Person geht“.

International haben Handvenenscanner bereits auch in anderen Bereichen Einzug gehalten. Wie zum Beispiel als Zeiterfassungssysteme in Malaysia, zur Identifizierung in so mancher US-amerikanischer Schulkantine oder beim Geldabheben in Japan. Hierzulande haben vor allem Datenschützer oft ihre Probleme mit der neuen Technik. Im Vorjahr schaffte es der Handvenenscanner des Seebads Weiden am See sogar auf die Nominierungsliste des Big Brother Awards. Die Jury warnte, dass dadurch die Privatsphäre auf der Strecke bleibe und sensible biometrische Daten bis auf Widerruf gespeichert werden.