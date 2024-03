„Dass ich meiner Tochter kein Bussi geben durfte, tat weh“

„Enttäuschte Liebe“ und das zermürbende Gezerre um die gemeinsame Tochter seien Auslöser für die blutige Attacke auf seine Ex-Frau gewesen. Das meint zumindest der 41-jährige ungarische Staatsbürger , der am vergangenen Donnerstag auf einem Parkplatz in Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) die Mutter (33) seines fünfjährigen Mädchens mit einem Messer schwer verletzt hat.

„Er ist geständig, was die Verletzung betrifft. Aber er wollte sie keinesfalls töten“, sagt Anwältin Ina-Christin Stiglitz von der Kanzlei Dax, Wutzlhofer & Partner, die den Lkw-Fahrer vertritt. Stiglitz hatte am Dienstag erstmals Gelegenheit, mit ihrem Mandanten zu sprechen. Er befand sich gestern noch in einem Wiener Spital. Heute, Mittwoch, soll er in die Justizanstalt Eisenstadt überstellt werden. Auch seine schwer verletzte Ex-Frau befindet sich in einem (anderen) Wiener Spital. "Selbstbestrafung" Sie berichtete der Polizei von zahlreichen Streitigkeiten mit ihrem „Ex“. Er sagt: „Ich liebe sie immer noch“.

Nachdem der Mann seiner Ex-Frau Donnerstagabend „mit einem Jausenmesser“ eine Schnittwunde am Hals zugefügt hatte, war er davongerannt und wollte sich nach eigenen Angaben „bestrafen“ – indem er sich an der Stelle ins eigene Fleisch schnitt, wo er zuvor die Frau verletzt hatte. Gefunden und verhaftet wurde der Mann dann am Freitagvormittag in seiner Breitenbrunner Wohnung. Zehn Jahre seien die beiden ungarischen Staatsbürger, die in Österreich arbeiten und leben, ein Paar gewesen. Im heurigen Jänner kam es zur Scheidung.